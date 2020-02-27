Skoda открыла новый дилерский центр в Туле

ГК «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Skoda. На сегодняшний день «Автоимпорт 71» – единственный официальный дилер марки Skoda в городе. До этого партнером Skoda Auto Россия в этом регионе являлась компания «Арсенал-Авто».

В дилерском центре «Автоимпорт 71» представлен весь модельный ряд автомобилей Skoda, станция технического обслуживания, где выполняются все виды работ любой сложности, по ремонту и обслуживанию автомобилей Skoda, в наличии и под заказ большой выбор оригинальных деталей и аксессуаров, сообщает пресс-служба дилера. Клиенты «Автоимпорт 71» могут всегда выбрать автомобиль нужной им модели и комплектации, пройти тест-драйв, выбрать удобный способ оплаты, в том числе кредитные и лизинговые программы.

ГК «Автоимпорт» начала свою деятельность в 1997 году и сегодня является крупнейшим игроком на рынке автомобилей, запасных частей и сервисных услуг города Рязани и Рязанской области. В портфель компании входят такие бренды как Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen, Toyota, Huyndai, Mitsubishi, KIA, Skoda, LADA, Peugeot, Citroen, Niva Chevrolet, УАЗ, Haval, Ford, Iveco.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Skoda реализовали 5945 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в середине февраля у дилеров появился новый компактный кроссовер Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом квартале в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia.

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