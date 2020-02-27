В Москве пройдет 23-й ежегодный «Российский Автомобильный Форум»

17 – 18 марта в Москве пройдет «Российский Автомобильный Форум», организованный Adam Smith Conferences. Каждый год это мероприятие, которое станет уже 23-м по счету, собирает вместе более 300 ТОП-руководителей ведущих российских и иностранных автопроизводителей, поставщиков компонентов, представителей государственных структур и инвестиционных компаний.

Главными темами 2020 года станут: последние новости законодательства и государственного регулирования отрасли; влияние СПИК на структуру авторынка в России и ее основных игроков; дальнейшее развитие производства автокомпонентов в стране; глобальные тренды автомобильной отрасли; новая мобильность и многое другое. В рамках форума состоится дискуссия руководителей на тему «Цифровизация в российском автопроме». Отдельными блоками в ходе мероприятия запланирована специальная фокус-сессия «Развитие рынка автомобилей на газомоторном топливе в России», а также анализ рынков СНГ с точки зрения расширения сотрудничества и развития экспортного потенциала для российских компаний.

Традиционно участникам форума будет предоставлена возможность получить информацию по целому ряду направлений – «из первых рук» от представителей государственных регулирующих органов, ТОП-менеджеров OEMs и поставщиков автокомпонентов. По многочисленным просьбам делегатов в 2020 году в программу снова включены встречи «1-на-1». Свое участие в таком формате уже подтвердили: Volkswagen Group, Magna Automotive Rus, Coskunoz Alabuga, ZF KAMA GmbH, CUMMINS KAMA и ряд других компаний.

Для читателей сайта «АВТОСТАТ», желающих принять участие в форуме, действует скидка (15%) на делегатское участие. Воспользуйтесь нашим специальным промокодом ARC030mAutostat15 при регистрации >>> .