АВТОСТАТ | Какие автомобили чаще всего шли на экспорт в 2019 году: ТОП-10 моделей

Какие автомобили чаще всего шли на экспорт в 2019 году: ТОП-10 моделей

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Какие автомобили чаще всего шли на экспорт в 2019 году: ТОП-10 моделей

Экспорт транспортных средств из России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о росте экспорта легковых автомобилей из России. Между тем, в прошлом году сменился и лидер российского автоэкспорта.

Так, по итогам 2019 года за пределы Евразийского экономического союза из нашей страны больше всего было поставлено кроссоверов Skoda Kodiaq – 10 тыс. единиц. Напомним, что эта модель производится на заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.

На второе место в модельном рейтинге опустился лидер 2018 года – LADA 4x4. В минувшем году объем экспорта таких внедорожников (с учетом 5-дверной версии) составил 8 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров LADA Vesta с результатом 5,9 тыс. экземпляров.

Среди наиболее популярных моделей российского автоэкспорта по итогам 2019 года оказались еще LADA XRAY (1,5 тыс. шт.) и Volkswagen Polo (1,4 тыс. шт.). Кроме них, в ТОП-10 также попали: Hyundai Accent/Solaris (1008 шт.), LADA Largus (803 шт.), KIA Rio (635 шт.), LADA Granta (605 шт.) и Skoda Rapid (465 шт.).

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».

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, источник: АВТОСТАТ

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