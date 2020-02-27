КАМАЗ ставит задачу продать до 5 тыс. грузовиков нового поколения в 2020 году

КАМАЗ ставит задачу передать клиентам до 5 тыс. грузовиков нового поколения К5 в 2020 году при общем годовом плане продаж в 35,7 тыс. машин. Об этом заявил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, отметив, что отзывы по результатам тестовых испытаний грузовиков К5 очень хорошие.

Как уточнили агентству "Интерфакс" в пресс-службе компании, данный показатель - "задача, которую поставил генеральный перед производством и специалистами по продажам". В то же время официальный бизнес-план предполагает производство 1 тыс. новых грузовиков с их продажей в течение года, пишет агентство "Финмаркет".

Серийное производство нового поколения автомобилей К5 будет запущено в нынешнем году. Флагманом перспективного модельного ряда станет магистральный тягач КАМАЗ-54901 с принципиально новой кабиной. Основная область его применения – буксировка полуприцепов по дорогам различного назначения, имеющим твердое покрытие.

В стандартную комплектацию KAMAЗ-54901 входит улучшенная комфортабельная кабина шириной 2500 мм с ровным полом, новый рядный двигатель KAMAЗ Р6 мощностью 450 л.с. и 12-ступенчатая автоматизированная коробка передач марки ZF. Также среди особенностей новинки можно отметить увеличенный до 1400 литров запас топлива, межсервисный интервал до 120 тысяч км, контроль нагрузки на ведущий мост. Техническое состояние автомобиля и его местоположение можно отслеживать через систему спутникового мониторинга и контроля эксплуатации транспортных средств ИТИС-KAMAЗ.

Кроме рынка коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Например, в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».