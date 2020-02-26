Datsun в январе увеличил продажи в России на 29%

Российские дилеры Datsun в январе реализовали 1403 автомобиля – на 29% больше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки составила 1,4% против 1,1% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером марки является седан Datsun on-DO, продажи которого в прошлом месяце составили 1225 машин (+33%). Хэтчбек Datsun mi-DO разошелся в количестве 178 экземпляров, что на 9,2% выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2020-го российские дилеры Datsun начали продажи обновленного седана Datsun on-DO. Изменения версии 2020 модельного года коснулись дизайна кузова и интерьера автомобиля. Цены на новинку начинаются от 506 тыс. рублей за автомобили 2020 года производства.

Полный список дилеров Datsun (и не только) – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».