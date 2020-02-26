Renault запустила услугу c фиксированной стоимостью ТО

Компания Renault Россия запустила новую услугу «Сервисный контракт», которая покрывает все работы, рекомендованные Renault, и действует в зависимости от выбранного пакета ТО.

Как сообщает пресс-служба Renault Россия, «Сервисный контракт» – это пакет из нескольких последовательных ТО, которые включают в себя все обязательные регламентные работы. Помимо этого, в стоимость входят необходимые для ремонта запасные части и расходные материалы в соответствии с рекомендациями Renault Россия в сервисной книжке или карточке техобслуживания и гарантии. «Сервисный контракт» можно оформить при покупке нового автомобиля Renault в официальный дилерской сети.

Клиенту предлагается несколько тарифов на выбор – на 2, 3 или 4 ТО, которые можно сделать в течение двух, трех или четырех лет. При этом «Сервисный контракт» гарантирует фиксированную стоимость прохождения техобслуживания на весь срок действия договора. Таким образом, стоимость этой услуги получается ниже, чем при прохождении отдельных ТО в тот же временной период.

Кроме этого, при покупке нового автомобиля в пакете с КАСКО и «Сервисным контрактом» клиент получает сниженную ставку по кредиту. Например, при покупке Kaptur Extreme c бензиновым двигателем 2,0 л в кредит под 5,9% с оформлением КАСКО и «Сервисного контракта» выгода составит около 13 тыс. рублей, что сопоставимо с 1 годом ТО.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время развитая дилерская сеть Renault насчитывает 145 официальных дилерских центров по всей России – от Калининграда до Хабаровска. Послепродажное обслуживание и бизнес по реализации запасных частей в 2019 году показали положительную динамику – рост товарооборота составил 17%.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».