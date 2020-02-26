Стартовала сборка электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E

Мексиканский завод Ford начал сборку предсерийных экземпляров Mustang Mach-E, которые максимально приближены к серийной версии. При этом до запуска полноценного производства остается по меньшей мере полгода – согласно планам компании, выпуск готовых к продаже электромобилей Mustang Mach-E начнется не раньше осени 2020-го, пишет портал Motor.ru.

Ранее сообщалось, что первой страной, в которой появится Mustang Mach-E, станут не Соединенные Штаты. Ford намерен завести электромобили в европейские страны, в числе которых, например, Норвегия, где такой вид транспорта традиционно пользуется большим спросом. Отгрузка машин клиентам, оформившим предзаказ, стартует в четвертом квартале нынешнего года. Позже новинка доберется до США и Китая.

Ранее в компании Ford проанализировали заявки на покупку Mustang Mach-e. Самая популярная модификация, на которую приходится 80% заказов, – это Mach-E с аккумуляторами увеличенной емкости, еще 55% выбрали полноприводную модификацию и 30% заявок пришлось на «спортивную» версию с приставкой GT.

Начальная стоимость модели составляет 43 тыс. долларов, а электромобили из ограниченной серии First Edition стоят 59,9 тыс. долларов. При оформлении предзаказа клиенты должны внести предоплату в размере 500 долларов.

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