Кроссоверы Subaru XV попали под отзыв в России

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 32 автомобилей Subaru XV, реализованных с 2019 года по настоящее время. Причиной отзыва является то, что пружинная защелка, используемая в ремне безопасности в сборе, может быть установлена под неправильным углом, сообщает пресс-служба Росстандарта. Такое состояние может приводить к изгибу пружинной защелки, которая может при этом мешать вращению маховика. Если маховик не работает должным образом, ухудшается рабочая чувствительность датчика ленты ремня. Это может отрицательно повлиять на работу функции блокировки ремня безопасности. На автомобилях будет выполнена замена ремней безопасности задних сидений новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году российские дилеры Subaru реализовали 1044 кроссоверов XV, что на 40% ниже показателя годичной давности.

Напомним, на прошлой неделе компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 616 кроссоверов Subaru Forester, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва стал клапан системы вентиляции картера (представляет собой устройство управления потоком отвода картерных газов), который может разобраться и допустить попадание моторного масла в камеру сгорания. Если клапан системы вентиляции картера разобрался, и масло поступает в камеру сгорания, возможен выброс чрезмерного количества дыма, а в худшем случае на автомобиле может ощущаться снижение мощности. На автомобилях должна быть выполнена замена клапана системы вентиляции картера новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы.

Полный список дилеров Subaru (и не только Subaru) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».