Volkswagen Group в 2019 году установила новый рекорд производства в России

На производственных площадках компании «Фольксваген Груп Рус» в 2019 году было произведено 214 тыс. автомобилей, что на 7% выше показателя годичной давности. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Фольксваген Груп Рус», отметив, что компания от года к году демонстрирует уверенный рост темпа производства, что связано с высокой популярностью автомобилей марок у российских покупателей.

Так, на заводе компании в Калуге в прошлом году было выпущено 150 тыс. автомобилей (+5%), на производственной площадке в Нижнем Новгороде – 64 тыс. машин (+13%). Стоит отметить, что в декабре 2019-го на мощностях ГАЗа стартовало производство компактного кроссовера Skoda Karoq по методу полного цикла. Таким образом, Karoq стал третьей по счету моделью Skoda на конвейере этого предприятия после Octavia и Kodiaq.

Продажи самой массовой модели российского завода Volkswagen – седана Polo – в 2019 году составили 56102 экземпляра (-5,6%). Реализация кроссовера Tiguan увеличилась на 11,1% до 37242 единиц. Бестселлером Skoda в России остается компактный лифтбэк Rapid – на этой модели остановил свой выбор 35121 покупатель, что соответствует уровню предыдущего года. Второе место среди моделей Skoda занимает Octavia, чьи продажи увеличились на 8,5% до 27161 машины. Замыкает тройку бестселлеров марки по-прежнему внедорожник Kodiaq с показателем 25069 реализованных автомобилей (+54,4%).

Кроме того, в 2019 году компания «Фольксваген Груп Рус» экспортировала в страны Европы и СНГ 24,6 тыс. автомобилей российского производства (+23%). Как отмечают в «Фольксваген Груп Рус», это в очередной раз подтверждает высокое качество производимых в России автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в первой половине 2020 года компания «Фольксваген Груп Рус» планирует начать производство и продажи в России лифтбека Skoda Rapid второго поколения, а также нового Volkswagen Polo, который представлен теперь в кузове «лифтбек». Кроме того, в четвертом квартале на российском рынке появится новое поколение Skoda Octavia.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».