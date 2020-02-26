Skoda выпустила 7-миллионную Octavia

Компания Skoda выпустила 7-миллионный автомобиль Octavia, который сошел с конвейера завода в Млада-Болеславе. История этой модели началась еще в 1959 году, а в середине 1990-х Octavia стала первым автомобилем Skoda, произведенным в составе концерна Volkswagen Group.

Как отмечает член Совета директоров Skoda Auto, ответственный за продажи и маркетинг, Михаэль Оэльеклаус, Octavia внесла огромный вклад в превращение Skoda из лидера регионального рынка в стремительно развивающуюся международную компанию с впечатляющими объемами производства.

Так, только в 2019 году эта модель разошлась по миру тиражом 363,7 тыс. единиц, сообщает пресс-служба чешской марки. Модель является одним из самых популярных автомобилей в Чехии, Австрии, Финляндии и Швейцарии.

Между тем, в ноябре прошлого года в Праге состоялась мировая премьера Octavia четвертого поколения, а уже в декабре на заводе в Млада-Болеславе стартовало серийное производство новинки. Ежедневно с конвейера этого предприятия, являющегося одним из самых современных и экологически чистых в Европе, сходят 1150 экземпляров Octavia четвертого поколения и отправляются клиентам по всему миру. На российском рынке новинка появится в четвертом квартале 2020 года.

Новая Octavia, экстерьер которой отражает новый язык дизайна Skoda, длиннее и шире своей предшественницы, а ее багажник стал объемнее. Интерьера автомобиля отличают новая приборная панель Octavia, которая состоит из нескольких уровней и по форме напоминает силуэты капота и фирменной решетки радиатора Skoda, а также рулевое колесо с двумя спицами, оснащенное кнопками и эргономичными переключателями-колесиками. Кроме того, вместо привычного рычага переключения передач на центральной консоли расположен кнопочный переключатель. Он использует технологию shift-by-wire для управления коробкой передач DSG.

Модель получила целый ряд технологий, которые обычно можно найти только в автомобилях более высокого класса: инновационные мультимедийные системы и самые современные системы помощи водителю. Например, новая Octavia стала первой моделью чешского бренда, оснащенной проекционным дисплеем, который отображает самую важную информацию на лобовое стекло в непосредственном поле зрения водителя. Также в Octavia впервые появилась трехзонная система кондиционирования воздуха Climatronic.