«Заряженный» Volkswagen Touareg стал гибридом

Компания Volkswagen представила «заряженную» R-модификацию кроссовера Touareg нового поколения, который получил 462-сильную гибридную установку. Публичная премьера автомобиля состоится в начале марта в рамках Женевского автосалона, сообщает портал Autonews.ru.

Новый Volkswagen Touareg R получил 3,0-литровый бензиновый двигатель V6 мощностью 340 л.с., который работает вместе с 136-сильным электрическим мотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. В сумме агрегаты выдают 462 л.с. и 700 Нм крутящего момента.

Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» примерно за 5 секунд, а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Блок литий-ионных аккумуляторов, установленный в днище автомобиля, позволяет проехать исключительно на электрической тяге до 50 км. В таком случае «максималка» не будет превышать 140 км/ч.

Volkswagen Touareg R оснащен системой полного привода 4Motion и центральным дифференциалом Torsen. В зависимости от конкретной дорожной ситуации на переднюю и заднюю ось может передаваться до 70% и 80% всей тяги соответственно.

Новый Volkswagen Touareg R поступит в продажу летом нынешнего года. Цены на автомобиль будут объявлены позже. На данный момент у этой модели есть версия с 4,0-литровым дизельным двигателем V8, выдающим 422 л.с. и 900 Нм.

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