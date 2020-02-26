КАМАЗ может ввести неполную неделю из-за снижения поставок компонентов из Китая

КАМАЗ может с 20 апреля ввести неполную рабочую неделю из-за снижения поставок комплектующих из Китая в связи с распространением коронавируса. Соответствующий приказ издан на предприятии с целью подстраховки, на случай возможных перебоев в поставках ряда комплектующих, сообщает агентство «Прайм».

Как отмечают на КАМАЗе, подобные приказы призваны помочь избежать незапланированных простоев производства с целью экономии средств компании. Аналогичные приказы о возможном объявлении простоя традиционно выпускаются в сложные для компании моменты и, как правило, бывают аннулированы до наступления срока их исполнения.

По словам представителя КАМАЗа, вопрос с китайскими компонентами сейчас не стоит остро и не повлияет на работу компании в марте. Средняя доля комплектующих, импортируемая из КНР, составляет порядка 10%, но и им уже нашли замену, уточнил собеседник агентства.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», КАМАЗ обеспечил себя комплектующими на первый квартал 2020 года, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае. По словам заместителя гендиректора КАМАЗа по закупкам Равиля Ибрагимова, наиболее сложная обстановка на заводах, находящихся в центральных, южных и юго-восточных провинциях КНР, где не осуществляется логистическое сопровождение. В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

Кроме того, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин сообщал, что уже в марте проблемы с поставками комплектующих могут возникнуть у совместных предприятий КАМАЗа. По его словам, альтернативные поставщики не могут обеспечить им таких объемов, как китайские.

О риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее также заявляли на петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этом предприятии не планируется.

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