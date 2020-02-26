Бразилия ведет переговоры об открытии завода Tesla

Власти Бразилии ведут переговоры об открытии в стране завода американской компании Tesla. Как рассказали в Министерстве науки, технологии, инновации и коммуникаций южноамериканской республики уже состоялись встречи с одним из управленцев компании. В свою очередь, президент Бразилии Жаир Болсонар сообщил, что данный вопрос войдет в повестку его предстоящего визита в США 9-10 марта, пишет агентство «ТАСС».

По информации портала Olhar digital, сборочная линия Tesla может быть размещена в городе Крисиума, южный штат Санта-Катарина. В настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект об освобождении от налогообложения электрокаров.

По данным национальной ассоциации автопроизводителей, в 2019 году в Бразилии было продано 11884 электромобиля, а годом ранее – 3965 машин.

Напомним, в январе 2020-го компания открыла свое первое предприятие за пределами США –завод Gigafactory 3 в Шанхае. Строительство этого предприятия стартовало в январе 2019 года, оно было возведено менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к производству с опережением графика. Первоначально завод будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 км к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y.

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