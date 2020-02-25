Mitsubishi Outlander и Pajero Sport получили штатную систему Яндекс.Авто

Российские дилеры Mitsubishi в марте 2020 года начнут продажи моделей Outlander и Pajero Sport cо встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Цены на комплектации с установленной системой Яндекс.Авто не изменятся. Платформа устанавливается на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба «ММС Рус».

На автомобилях Outlander в переднеприводных и полноприводных комплектациях Intense+, а также Instyle и во всех дизельных Pajero Sport в комплектации Instyle будут доступны все функции Яндекс.Авто: Навигатор на большом экране, стриминговый сервис Яндекс.Музыка, оплата топлива из автомобиля с помощью сервиса Заправки, а также Яндекс.Браузер. Всеми функциями можно управлять голосом – при помощи голосового ассистента «Алиса».

После покупки автомобиля и активации сервисов, связь с интернетом обеспечивает 4G-модем, который позволяет бесплатно обновлять все приложения. В пакет входит безлимитный трафик на сервисы Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор, Алиса, Яндекс.Браузер, Яндекс.Заправки и дополнительные 2 ГБ в месяц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2020 года компания Mitsubishi начнет продажи в России обновленного кроссовера ASX. Обновления коснулись дизайна, выполненного в соответствии с корпоративной дизайнерской концепцией Dynamic Shield, а также технических узлов. А в декабре в нашей стране появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе в Калуге. Россиянам будут доступны бензиновые и дизельные варианты этой модели. Кроме того, в нынешнем году компания предложит российским покупателям новые специальные версии своих моделей, однако информация по ним пока не разглашается.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году – смотрите в «Календаре новинок».