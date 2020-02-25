Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

Компания Volkswagen раскрыла подробности о комплектациях нового поколения бестселлера Polo. Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.
Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый Polo будет поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG.
Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4483x1706x1484 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – до 550 литров.
Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.
Уже в стартовой комплектации нового Polo предлагается светодиодная оптика и задние светодиодные фонари. В зависимости от версии автомобиль оснащается головными фарами рефлекторного или прожекторного типа.
Внешний дизайн нового Polo дополняют 5 новых моделей дисков. В версиях Origin и Respect предлагаются стальные диски с декоративными колпаками, а начиная с версии Status, легкосплавные диски 15’. Диски 16 дюймов предлагаются как дополнительная опция.
Что касается отделки интерьера, каждую из комплектаций нового Polo отличает свой уникальный вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли. В каждой из версий Polo получил новый дизайн отделки сидений.
На новый Polo серийно устанавливается новое мультифункциональное рулевое колесо, которое, начиная с комплектации Status, отделано кожей и имеет функцию подогрева. В качестве базы для версии Exclusive доступна цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма. Завершающим элементом в интерьере Polo стала атмосферная подсветка пространства для ног спереди, начиная с комплектации Exclusive.
В качестве информационно-развлекательного оборудования в комплектации Origin, Respect и Status предлагается мультимедиа-система с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации Exclusive представлена мультимедиа-система Composition с экраном диагональю 8.25 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect.
Новый Polo предлагает набор опций для холодных климатических зон, в частности: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя (серийно – с версии Respect), подогрев рулевого колеса (с версии Status), подогрев лобового стекла (серийно – с версии Exclusive, опция для других версий), подогрев задних сидений (опция, с версии Status).
По традиции, новый Polo оснащен пакетом для плохих дорог, и его клиренс составляет 170 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественника. Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Начиная с версии Status, новый Polo серийно предлагает функцию круиз-контроля.
Начиная с версии Exclusive в качестве стандартного оборудования на Polo предлагаются датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя (доступны в качестве опции для других версий), камера заднего вида, интегрированная под логотип Volkswagen (опция для версий Status и Exclusive), климат-контроль Climatronic (с версии Status). Кроме того, опционально клиент может дополнить свой Polo задним стеклоочистителем, USB-разъемом сзади и другим оборудованием.
В стандартный набор систем безопасности автомобиля входят система курсовой стабилизации ESP, крепление Isofix для установки сзади детских кресел, фронтальные подушки безопасности с опциональной функцией отключения для пассажира, а опционально также доступны боковые шторки безопасности спереди и передние боковые подушки. Кроме того, для Polo предлагаются электронный иммобилайзер и противоугонная система. Все версии Polo также оснащаются системой контроля давления в шинах.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке – в 2019 году на этой модели остановили свой выбор 56102 покупателя (-6%). Кроме того, корпоративные продажи седана Polo в прошлом году показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке – 25612 автомобилей.
Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».