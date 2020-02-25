АВТОСТАТ | Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

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Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

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Компания Volkswagen раскрыла подробности о комплектациях нового поколения бестселлера Polo. Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый Polo будет поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG.

Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4483x1706x1484 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – до 550 литров.

Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Уже в стартовой комплектации нового Polo предлагается светодиодная оптика и задние светодиодные фонари. В зависимости от версии автомобиль оснащается головными фарами рефлекторного или прожекторного типа.

Внешний дизайн нового Polo дополняют 5 новых моделей дисков. В версиях Origin и Respect предлагаются стальные диски с декоративными колпаками, а начиная с версии Status, легкосплавные диски 15’. Диски 16 дюймов предлагаются как дополнительная опция.

New Volkswagen Polo Interior

Что касается отделки интерьера, каждую из комплектаций нового Polo отличает свой уникальный вариант декоративных вставок в отделке передней панели, дверей и центральной консоли. В каждой из версий Polo получил новый дизайн отделки сидений.

На новый Polo серийно устанавливается новое мультифункциональное рулевое колесо, которое, начиная с комплектации Status, отделано кожей и имеет функцию подогрева. В качестве базы для версии Exclusive доступна цифровая реконфигурируемая панель приборов Active Info Display 10.25 дюйма. Завершающим элементом в интерьере Polo стала атмосферная подсветка пространства для ног спереди, начиная с комплектации Exclusive.

В качестве информационно-развлекательного оборудования в комплектации Origin, Respect и Status предлагается мультимедиа-система с сенсорным экраном 6.5 дюймов, 4 динамиками, интерфейсом подключения мобильного телефона через Bluetooth, разъемом USB-C и интерфейсом App-Connect, позволяющим синхронизировать смартфон с автомобилем при помощи Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации Exclusive представлена мультимедиа-система Composition с экраном диагональю 8.25 дюймов, 6 динамиками и интерфейсом App-Connect.

Новый Polo предлагает набор опций для холодных климатических зон, в частности: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя (серийно – с версии Respect), подогрев рулевого колеса (с версии Status), подогрев лобового стекла (серийно – с версии Exclusive, опция для других версий), подогрев задних сидений (опция, с версии Status).

По традиции, новый Polo оснащен пакетом для плохих дорог, и его клиренс составляет 170 мм, что на 7 мм больше, чем у предшественника. Кроме того, новый Polo предлагает систему бесключевого доступа и запуска двигателя Kessy. Начиная с версии Status, новый Polo серийно предлагает функцию круиз-контроля.

Начиная с версии Exclusive в качестве стандартного оборудования на Polo предлагаются датчики парковки спереди и сзади, датчики света и дождя (доступны в качестве опции для других версий), камера заднего вида, интегрированная под логотип Volkswagen (опция для версий Status и Exclusive), климат-контроль Climatronic (с версии Status). Кроме того, опционально клиент может дополнить свой Polo задним стеклоочистителем, USB-разъемом сзади и другим оборудованием.

В стандартный набор систем безопасности автомобиля входят система курсовой стабилизации ESP, крепление Isofix для установки сзади детских кресел, фронтальные подушки безопасности с опциональной функцией отключения для пассажира, а опционально также доступны боковые шторки безопасности спереди и передние боковые подушки. Кроме того, для Polo предлагаются электронный иммобилайзер и противоугонная система. Все версии Polo также оснащаются системой контроля давления в шинах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», седан Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке – в 2019 году на этой модели остановили свой выбор 56102 покупателя (-6%). Кроме того, корпоративные продажи седана Polo в прошлом году показали рекордный результат за все время присутствия модели на российском рынке – 25612 автомобилей.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки volkswagen volkswagen polo

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