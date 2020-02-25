Volkswagen раскрыл комплектации нового Polo для России

Компания Volkswagen раскрыла подробности о комплектациях нового поколения бестселлера Polo. Для российского рынка модель будет предлагаться в четырех вариантах исполнения: Origin, Respect, Status и Exclusive.

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, новый Polo будет поставляться с несколькими двигателями на выбор: объемом 1,6 л и мощностью 90 л.с., 110 л.с., а также 1,4 л мощностью 125 л.с. Силовые агрегаты мощностью 90 и 110 л.с. идут в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильный двигатель также можно оснастить 6-ступенчатым «автоматом», а 125-сильный мотор сочетается с 7-ступенчатой DSG.

Новый Polo представлен теперь в новом кузове лифтбек и по сравнению с предыдущим поколением модели заметно вырос в размерах: его габариты составляют 4483x1706x1484 мм. Кроме того, увеличилось пространство для задних пассажиров, а объем багажника вырос на 90 литров – до 550 литров.

Автомобиль получил полностью измененный дизайн и стал первой моделью в России с новым логотипом Volkswagen. Экстерьер передней части нового Polo отличают модернизированная решетка радиатора, новый передний бампер и задний диффузор. Название модели в задней части автомобиля теперь расположено непосредственно под логотипом. В топовой комплектации Exclusive дизайн экстерьера дополняет хромированная полоса на решетке радиатора, а также хромированные вставки для заднего диффузора и хромированная окантовка боковых стекол.

Уже в стартовой комплектации нового Polo предлагается светодиодная оптика и задние светодиодные фонари. В зависимости от версии автомобиль оснащается головными фарами рефлекторного или прожекторного типа.

Внешний дизайн нового Polo дополняют 5 новых моделей дисков. В версиях Origin и Respect предлагаются стальные диски с декоративными колпаками, а начиная с версии Status, легкосплавные диски 15’. Диски 16 дюймов предлагаются как дополнительная опция.