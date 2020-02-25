За одни и те же нарушения ПДД водителей хотят наказывать по-разному

Проект нового Кодекса об административных нарушениях, опубликованный 30 января нынешнего года и вызвавший широкую волну обсуждений кратным повышением штрафов, продолжает обсуждаться на разных уровнях. Так, например, в автомобильную часть КоАП поступил целый ряд предложений от инициативных групп. Рабочая группа при Общероссийском народном Фронте предложила разделить водителей на категории - в зависимости от того, как часто они совершают нарушения на дороге. И высокие штрафы назначать не всем поголовно, а в зависимости от индивидуального коэффициента риска, который у каждого водителя будет свой.

Как пишет портал Autonews, ознакомившийся с предложениями, каждому водителю предлагается присуждать индивидуальный коэффициент риска, разделив всех на категории: нулевая категория (водители, имеющие крайне незначительное количество нарушений ПДД и минимальную вероятность попасть в аварию), низкая категория риска (спокойный стиль езды и малая вероятность попасть в ДТП, а в случае с ДТП - с нетяжелыми последствиями), средняя категория (многократные незначительные нарушения ПДД либо повторяющиеся грубые нарушения, которые приводят к ДТП с тяжелыми последствиями), высокая категория риска (склонность к маргинальному поведению на дороге), многократные нарушения и пр.

Набрав отпределенное количество нарушений за год, водитель автоматически переводится из одной категории в другую. При этом предлагается определить всем нарушениям срок давности: 1 год - если речь идет о несерьезном нарушении на дороге и 3 года - когда нарушения привели к ДТП с жертвами. Авторы инициативы считают, что технически с присуждением ИКР проблем не будет, так как информация о происшествиях на дорогах так или иначе все равно попадает в страховые компании. Зато подобная система поможет навести порядок в системе штрафов. И за одно и то же нарушение водители смогут платить разные суммы. К примеру, человек с низким ИКР за среднее нарушение заплатит штраф 1500 рублей, а с высоким - все 5000 рублей.

Таким образом, система будет стимулировать водителей к аккуратной езде и соблюдению Правил дорожного движения. Предлагаемая градация даже допускает, что дициплинированный водитель, совершив случайно незначительное нарушение правил, сможет вообще отделаться предупреждением, а "злостного" нарушителя, с учетом его высокого ИКР - смогут лишать права управления транспортным средством. А нарушителей со средним ИКР - будет логично отправлять на пересдачи экзаменовв ГИБДД, оживлять знания Правил дорожного движения.

В качестве дополнения прозвучало предложением устанавливать ИКР не только для водителей, но и для собственников (в случае, когда автомобилем управляет не один водитель, а несколько). Все эти предложения обещают передать в Минюст. Время для внесения изменений в Кодекс еще есть.

Фото: mkivanovo.ru