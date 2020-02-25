Skoda открыла в Петербурге первый интерактивный шоу-рум

Сигма Василеостровский осуществляет полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей Skoda, включая гарантийный и послегарантийный ремонт. В автоцентре открыт магазин оригинальных запасных деталей и аксессуаров Skoda, где можно приобрести также дополнительное оборудование для автомобилей.

Как сообщает пресс-служба ГК «Сигма», инвестиции в проект составили более 20 млн рублей. Шоу-рум нового автоцентра занимает площадь 409 кв.м, сервисная зона разместилась на площади 532 кв.м и оборудована 8 постами. На втором этаже открыто кафе в коллаборации с популярным брендом «Север-Метрополь», а для маленьких гостей оборудована собственная детская зона.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в Северо-Западном регионе интерактивного шоу-рума Skoda . Этот проект реализован автомобильным холдингом «Сигма», который владеет двумя дилерскими центрами Skoda в Петербурге.

В новом дилерском центре покупателям доступен весь модельный ряд Skoda для тест-драйва и покупки. В 2020 году Сигма Василеостровский планирует реализовать более 450 автомобилей Skoda. Автоцентр предлагает своим клиентам услуги по страхованию и приобретению автомобилей в кредит, лизинг и по программе trade-in.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Skoda реализовали 5945 автомобилей – на 7% больше, чем годом ранее. В результате Skoda заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,8% против 5,5% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в середине февраля у дилеров появился новый компактный кроссовер Skoda Karoq, производство которого налажено на мощностях в Нижнем Новгороде. Также в первом квартале в продажу поступит новый Rapid, а в четвертом квартале – новое поколение Octavia.

Полный список дилеров Skoda (и не только Skoda) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».