АВТОСТАТ | Средневзвешенная цена SUV с пробегом в России – 947 тыс. рублей

Средневзвешенная цена SUV с пробегом в России – 947 тыс. рублей

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Средневзвешенная цена SUV с пробегом в России – 947 тыс. рублей

AUTOSTAT PRICE BOOK - справочник цен на автомобили с пробегом
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В рамках подготовки справочника цен на автомобили с пробегом «AUTOSTAT PRICE BOOK» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что по итогам 2019 года средневзвешенная цена* подержанного автомобиля сегмента SUV в РФ составила 947 тыс. рублей.

Как отмечают эксперты агентства, в зависимости от возраста или подсегмента данный показатель существенно отличается. Так, кроссоверы и внедорожники в возрасте до 3 лет имеют средневзвешенную цену чуть более 2 млн рублей, а те, чей возраст превышает 15 лет – 340 тыс. рублей.

Добавим также, что если автомобили подсегмента SUV (B) в среднем оцениваются в 396 тыс. рублей, то у тех машин, что относятся к SUV (E), средневзвешенная цена в 2019 году практически достигла 1,7 млн рублей.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

* Рассчитана с учетом объемов перепродаж по каждой модели и году выпуска

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: внедорожники вторичный рынок suv автомобили с пробегом кроссоверы средневзвешенные цены

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