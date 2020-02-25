Renault Arkana начали выпускать в Корее

Компания Samsung Motor представила серийную версию купе-кроссовера Renault Arkana для корейского рынка. Новинка поступит в продажу под названием Samsung XM3 и будет отличаться от российской модели и внешне, и конструктивно. Выпускать XM3 будут на южнокорейском заводе Renault, где в будущем наладят сборку Arkana и для Европы, пишет портал Motor.ru.

Хотя визуально «корейская» Arkana практически идентична кроссоверу, который продается в России, габариты моделей не совпадают: Samsung XM3 на 25 мм длиннее Arkana и отличается на 19 мм меньшим дорожным просветом. Внимательный взгляд заметит разное оформление радиаторной решетки, бамперов и иной вывод выхлопной системы.

Технически между Samsung XM3 и «российской» Arkana мало общего: корейское кросс-купе базируется на модульной архитектуре CMF-B, так что шасси почти полностью унифицировано с европейским Renault Captur. Renault Arkana для России основана на глубоко модернизированной «тележке» B0.

Интерьер XM3 совсем другой: сходство с «Арканой» проявляется только в оформлении климатической установки и выводе воздуховодов. В остальном салон кросс-купе Samsung идентичен с Renault Clio и Captur: перед водителем 10,25-дюймовая цифровая «приборка», над передней панелью возвышается вертикальный 9,3-дюймовый сенсорный экран медиасистемы, есть контурная подсветка интерьера.

Для Samsung XM3 заявлены те же моторы, что и для «российской» Renault Arkana: базовым агрегатом является атмосферный 1.6, а за доплату доступна «турбочетверка» объемом 1,33 литра. Ручная коробка передач не заявлена: с «атмосферником» сочетается вариатор, с турбомотором – 70ступенчатый «робот». Полного привода у корейского кроссовера не будет.

Стартовая цена на Samsung XM3 – 17,95 млн вон (953 тыс. рублей по текущему курсу). Продажи новинки стартуют в марте. Для сравнения, в России цены на Renault Arkana 2020 года выпуска начинаются от 1 млн 045 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, 1 млн 216 тыс. рублей – за полноприводную версию (с 6-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Drive). Цена базовой комплектации с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic составляет 1 млн 110 тыс. рублей.

В течение нескольких месяцев продажи Renault Arkana стартуют еще на одном рынке – китайском. Версия для Поднебесной будет больше похожа на корейский Samsung, однако линейка двигателей кросс-купе будет отличаться.

Стоит отметить, что Россия стала первой страной, где начались производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты. Напомним, массовое производство Renault Arkana налажено на заводе компании в Москве в июле 2019 года.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», купе-кроссовер Renault Arkana, который вышел на российский рынок в июле 2019-го, до конца года нашел 11311 покупателей. При этом более 60% владельцев являются новыми для бренда Renault. Новая модель привлекла более молодую аудиторию – например, более 25% клиентов моложе 34 лет.

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