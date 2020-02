Власти Китая могут продлить действие субсидий для покупателей электромобилей

Китайские власти могут продлить срок действия субсидий для покупателей электромобилей, истекающий в конце 2020 года, чтобы оживить автомобильный рынок.

Как сообщает агентство "Финмаркет", реализация машин, работающих на новых источниках энергии (NEV), в январе 2020-го упала на 54% по сравнению с тем же месяцем прошлого года при общем снижении продаж автомобилей. Сокращению спроса в прошлом месяце способствовало, главным образом, распространение коронавируса, которое привело к закрытию ряда городов и приостановке работы многих предприятий.

Спрос на электромобили в Китае снижается с июля прошлого года, когда правительство начало сокращать субсидии для покупателей таких машин для снижения зависимости отрасли от господдержки. Эпидемия коронавируса усугубила давление на автомобильный сектор, отмечают эксперты.

Продление действующих субсидий, как ожидается, поддержит в первую очередь китайских производителей электромобилей, таких как BYD Co., BAIC BluePark New Energy Technology Co. и NIO Inc., а также станет позитивным фактором для американской Tesla Inc., которая в конце года начала поставлять на рынок электромобили, производимые в Шанхае.

