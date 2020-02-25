Leon Cupra сменил поколение и стал гибридом

Компания Seat представила «заряженный» хэтчбек и универсал Leon нового поколения, которые теперь будут продаваться под отдельным брендом Cupra. Модель впервые получила модификацию с гибридной силовой установкой, пишет портал Autonews.ru.

Речь идет о 1,4-литровом наддувном двигателе, работающем в паре с электромотором, питающимся от батареи на 13 киловатт-часов. В сумме агрегаты выдают 245 л.с. и 400 Нм крутящего момента. При полностью заряженных аккумуляторах автомобиль способен проехать на электротяге до 60 км. Аналогичную силовую установку получит новая Skoda Octavia RS.

Кроме того, новый Cupra Leon будет доступен с традиционными двигателями сгорания – 2,0-литровыми «турбочетверками». Базовый вариант мотора развивает 245 л.с. и 370 Нм, тогда как более мощная модификация этого мотора выдает 300 л.с. и 400 Нм. Автомобили с такими моторами имеют передний привод, электронную блокировку дифференциала и «робот» DSG.

Топовый вариант универсала Cupra Leon Sportswagon оснащен 310-сильным двигателем и полным приводом. Такой автомобиль способен ускоряться с места до «сотни» за 4,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

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