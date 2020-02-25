Мировой автопром пострадает от коронавируса в 2020 году

Вспышка коронавируса усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году из-за вероятного снижения продаж новых автомобилей в Китае и возникновения перебоев с поставками по всему миру, сообщает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings. При этом отмечается, что распространение коронавируса не окажет значительного влияния на кредитные показатели компаний в том случае, если вспышка окажется недолгой и ее влияние продлиться в течение следующих нескольких месяцев, пишет агентство «Прайм».

Наибольшее давление на сектор, по мнению агентства, окажет снижение продаж новых автомобилей. Китай является крупнейшим в мире рынком новых автомобилей, количество продаж на котором составляет 30% от мировых продаж. Fitch ожидает начала восстановления продаж новых автомобилей в стране в апреле с последующим ускорением во втором полугодии 2020 года.

При этом агентство отмечает, что это не единственный фактор, который окажет давление на автомобильный сектор. Перебои с поставками, возникшие из-за приостановки производства автомобилей и комплектующих на китайских заводах, продлятся до конца февраля-начала марта и начнут восстанавливаться во втором полугодии текущего года.

На территории Европы наибольшему риску подвержены немецкие автопроизводители, которые пострадали от снижения объема продаж на китайском рынке. Как отмечает Fitch, Daimler и BMW получают около 40% прибыли от продаж в КНР.

Американские автопроизводители Ford и General Motors также окажутся под влиянием коронавируса в первом полугодии текущего года. В 2019 году на долю Китая приходилось около 40% продаж Ford. GM, в свою очередь, производит несколько моделей автомобилей на предприятии в провинции Хубэй.

В России о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этих предприятиях не планируется.

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