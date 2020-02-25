Toyota возобновила работу всех своих заводов в Китае

Японский автоконцерн Toyota вчера возобновил работу своего сборочного завода в Чэнду - административном центре юго-западной провинции Сычуань. Таким образом, сейчас восстановлена деятельность всех четырех предприятий компании в КНР, которая ранее была остановлена из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса, сообщает агентство "ТАСС".

Работу на трех других заводах в городах Чанчунь, Гуанчжоу и Тяньцзинь Toyota возобновила на предыдущей неделе. В то же время предприятия корпорации в Китае пока загружены от силы на 50%, поскольку все еще испытывают сложности из-за нарушения производственных цепочек, связанного с карантинными ограничениями.

Напомним, Toyota планировала возобновить деятельность своих предприятий в КНР в самом начале февраля после завершения выходных по случаю лунного Нового года, затем отложила это до 10 февраля, однако ситуация в Китае в связи с распространением коронавируса не улучшилась и сроки были вновь перенесены.

Ранее работу своих заводов в Китае частично или полностью восстановили японские компании Nissan, Honda и Mazda.

Между тем, концерн Hyundai-KIA ранее остановил производство автомобилей на своих предприятиях в Южной Корее в связи с нехваткой китайских комплектующих, поставки которых задерживаются из-за вспышки эпидемии коронавируса в КНР. На случай, если поставки не возобновятся, компании Hyundai и KIA ведут переговоры с южнокорейскими производителями автокомпонентов и готовы закупать детали в странах Юго-Восточной Азии. Стоит отметить, что Hyundai Motor стал первой глобальной компанией, вынужденной приостановить выпуск автомобилей за пределами Китая. Также на прошлой неделе Fiat Chrysler Automobiles в связи с нехваткой комплектующих из Китая приостановил производство компактвэнов 500L на предприятии в сербском Крагуеваце.

В России о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этих предприятиях не планируется.

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