В России зарегистрировано 6,3 тыс. электромобилей

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 января 2020 года в нашей стране насчитывалось 6,3 тыс. электромобилей. Как отмечают эксперты агентства, это составляет всего лишь 0,014% от общего парка легковых машин в РФ.

Львиная доля (83%) всех электрокаров в России представлено одной моделью – Nissan Leaf. На начало нынешнего года зарегистрировано немногим более 5,2 тыс. экземпляров этой модели. Электромобилей Tesla числится в количестве 410 единиц, из которых 233 – это Model S, 155 – Model X и 22 – Model 3.

Также россияне являются владельцами 328 электрокаров Mitsubishi i-MiEV и 139 – Jaguar I-Pace. Остальные электромобили зарегистрированы в количестве менее сотни штук: LADA Ellada – 96, Renault Twizy – 38, BMW i3 – 37, Hyundai Ioniq – 3 и Peugeot Ion – 3.

Четверть всех электрокаров в стране «прописана» в Приморском крае и Иркутской области (980 и 657 шт. соответственно). Москва по этому показателю только третья – на 1 января в российской столице насчитывалось 594 легковых электромобиля. В пятерку крупнейших региональных парков таких транспортных средств также попадают Хабаровский (477 шт.) и Краснодарский (462 шт.) края.

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