Объявлены цены на обновленный Hyundai Solaris

Компания «Хендэ Мотор СНГ» объявила цены на обновленный седан Hyundai Solaris. Стоимость новинки составляет от 765 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки. В ходе глубокого рестайлинга дизайн кузова обновленного Hyundai Solaris приобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру.

Обновленный Hyundai Solaris оснащен системой дистанционного запуска двигателя и электроприводом складыванием зеркал. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. В салоне появилась обновленная мультимедийная система с большим сенсорным экраном, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto и оборудованная встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Для задних пассажиров предусмотрен дополнительный USB-разъем, в кресле водителя теперь можно с помощью электропривода отрегулировать поясничную поддержку.

Российским покупателям обновленный Hyundai Solaris доступен в четырех комплектациях – Active, Active Plus, Comfort и Elegance. Линейка силовых агрегатов обновленного Hyundai Solaris включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л. с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Базовую комплектацию Active (от 765 тыс. руб.) можно приобрести исключительно с двигателем 1,4 л (100 л.с.) в паре с механической трансмиссией. В стандартное оснащение наиболее доступной версии обновленного Hyundai Solaris входят 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, четыре динамика и аудиоподготовка, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система управления стабилизацией (VSM), включая антиблокировочную систему (ABS), электронную систему динамической стабилизации автомобиля (ESP), антипробуксовочную систему (TCS) и систему распределения тормозных усилий (EBD), система помощи при старте на подъеме (HAC), система мониторинга давления в шинах (TPMS), регулировка сиденья водителя по высоте, рулевой колонки и передних ремней безопасности, пояcничная поддержка водителя (с электрорегулировкой) передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, а также устройство вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», увеличенный до 160 мм дорожный просвет и другое оборудование.

В комплектации Active Plus (от 840 тысяч до 905 тыс. руб. в зависимости от двигателя и коробки передач) добавлен кондиционер, зеркала с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, аудиосистема и управление аудиосистемой на руле, пульт управления центральным замком в ключе.

Автомобиль в версии Comfort (от 885 тысяч до 950 тыс. руб.) оборудован обогревом руля, аудиосистемой с цветным 8-дюймовым экраном и интеграцией со смартфонами. Для этой комплектации при условии выбора двигателя объемом 1,6 л также доступны опциональные пакеты Advanced, Light, Winter и пакет Safety (только в сочетании с пакетами Winter и Light), которые добавят к изначальной стоимости от 15 тысяч до 105 тыс. рублей, в зависимости от количества заказанных пакетов.

В оснащение версии Elegance, доступной с двигателем 1,6 л (123 л.с.) по цене от 1 млн 015 тыс. рублей до 1 млн 055 тыс. рублей, входят климат-контроль, обогрев лобового стекла, передние и задние датчики парковки, подогрев форсунок стеклоомывателя, светодиодные фары и дневные ходовые огни. Эту комплектацию в сочетании с автоматической коробкой передач можно расширить опциональными пакетами Safety (+70 тыс. руб.) и Prestige (+43 тыс. руб.) и Style (+80 тыс. руб.) или их комбинацией.

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