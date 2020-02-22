В РФ падают продажи автомобилей в возрасте от 3 до 7 лет

В рамках подготовки отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2019 года, тенденции и перспективы» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что в нашей стране падают продажи легковых машин в возрасте от 3 до 7 лет.

Так, по итогам 2019 года объем рынка таких автомобилей, по данным агентства, составил 1 млн 078 тыс. экземпляров. Это на 18% меньше, чем в 2018-м. При этом, как отмечают эксперты, падают продажи машин как в возрасте от 3 до 5 лет (-15%), так и от 5 до 7 лет (-20%).

Немного сократилась и реализация легковых автомобилей, пребывающих в возрасте от 10 лет и старше – на 1% до 2 млн 922 тыс. единиц.

А вот продажи машин, имеющих возраст от 7 до 10 лет, напротив, выросли, причем весьма существенно. В 2019 году их объем рынка составил 1 млн 102 тыс. единиц – на 24% больше, чем годом ранее.

Также увеличились и продажи автомобилей в возрасте до 3 лет – на 10% до 303 тыс. единиц.

Напомним, что в целом вторичный рынок легковых автомобилей в России по итогам 2019 года сократился на 0,4% до 5 млн 405 тыс. штук.

Отметим, что автомобили с пробегом разных годов выпуска можно найти в автосалонах проверенных дилеров.