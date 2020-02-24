КАМАЗ в 2020 году планирует увеличить продажи пассажирского транспорта на 54%

КАМАЗ по итогам 2019 года увеличил реализацию пассажирского транспорта на 45% и в текущем году планирует достигнуть роста продаж в этом сегменте на 54%. Об этом заявил заместитель генерального директора КАМАЗа по пассажирскому транспорту Николай Пронин.

Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в планах – вывод на рынок новых продуктов, среди которых городской автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на сжиженном природном газе, междугородный автобус НЕФАЗ 5299-37-57 на компримированном природном газе в новом облике, рестайлинговый полунизкопольный автобус НЕФАЗ 5299-30-57, автобус среднего класса НЕФАЗ 4299-30-52, сочлененный электробус КАМАЗ-6282 и сочлененный автобус НЕФАЗ-6299.

Напомним, в январе 2020-го КАМАЗ выиграл очередной тендер на поставку в Москву 200 электробусов. Поставит он их до конца августа 2020 года и будет осуществлять их сервисное обслуживание на протяжении 15 лет. Сегодня на линиях российской столицы работают 200 электробусов «КАМАЗ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на НЕФАЗе, где налажено производство электробусов, продолжается модернизация. В настоящее время автобусные мощности НЕФАЗа загружены полностью, предприятие наращивает производственные мощности в целях увеличения объемов производства пассажирского транспорта. Для решения этой задачи в течение 2020 года необходимо выйти на общий темп сборки 10 единиц техники (8 дизельных автобусов и 2 электробуса) в сутки.

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