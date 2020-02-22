Jaguar Land Rover разработал беспилотный шаттл

Компания Jaguar Land Rover представила новый концепт Project Vector, который представляет собой полностью готовый к будущему автономных технологий исследовательский электромобиль.

Компактный концепт-кар длиной всего 4 метра предназначен для передвижения в городе, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover. Аккумуляторные батареи и компоненты трансмиссии расположены в плоском полу, что дополнительно повышает универсальность автомобиля. Внутреннее пространство салона предлагает конфигурацию сидений для индивидуального или совместного использования и даже для коммерческих целей, например, доставки товаров.

Концепт Project Vector был разработан в Национальном центре автомобильных инноваций в тесном сотрудничестве с представителями научно-исследовательских институтов и внешними партнерами.

«В будущем поездки по городу будут состоять из частных и совместно используемых транспортных средств, сервисов такси и общественного транспорта. Наше видение заключается в том, что наш исследовательский автомобиль станет частью городской мобильной сети, которая может быть адаптирована под различные цели», - рассказал директор проекта д-р Тим Левертон.

Компания планирует сотрудничество с городским советом Ковентри и властями Уэст-Мидлендса, чтобы в конце 2021 года запустить мобильную службу, которая станет лабораторией для разработки сервисов будущей мобильности на улицах Ковентри.

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