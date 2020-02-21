Tesla получила более полумиллиона заказов на пикап Cybertruck

Компания Tesla Motors получила более 522 тыс. предварительных заказов на еще не запущенный в серию электрический пикап Cybertruck.

Напомним, прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck дебютировал 22 ноября, пишет портал Autonews.ru. Уже через неделю глава «Теслы» Илон Маск написал в своем твиттере, что компания получила более 250 тыс. заявок на покупку новинки, выпуск которой начнется только в 2021 году. Маск отметил, что наибольшей популярностью пользуются версии с двумя и тремя двигателями, тогда как на базовую одномоторную версию поступило меньше всего заказов.

«Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из высокопрочной стали, которую применяют в конструкции космических ракет компании SpaceX. По словам Илона Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия.

Tesla Cybertruck будет конкурировать с новым электрическим пикапом GMC, специально для которого возродят название Hummer. Кроме того, подобные автомобили разрабатывают и другие компании, например американский стартап Nikola.

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