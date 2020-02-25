Mercedes представил самый мощный и быстрый GLE Coupe

Компания Mercedes-AMG представила «заряженную» версию купе-кроссовера GLE Coupe, получившую индекс 63. Новинка стала самой мощной и быстрой модификацией модели, пишет портал Autonews.ru.

Mercedes-AMG GLE 63 Coupe получил ту же силовую установку, что и стандартный GLE 63, дебютировавший осенью 2019 года. Речь идет о четырехлитровом твин-турбо V8, работающем вместе со стартер-генератором, 48-вольтовой бортовой электросетью и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В начальном варианте двигатель развивает 572 л.с. и 850 Нм крутящего момента, у S-версии отдача двигателя увеличена до 612 л.с. При резких ускорениях система EQ Boost на непродолжительное время обеспечивает дополнительные 22 силы и 250 Нм. Топовый Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe способен ускоряться с места до «сотни» за 3,8 с, а его максимальная скорость принудительно ограничена 250 км/ч.

В стандартное оснащение кроссовера вошла адаптивная пневматическая подвеска и активная система контроля кренов кузова. Всего предусмотрено шесть режимов управляющей электроники, оптимизирующей настройки двигателя, трансмиссии и рулевого управления.

В Европе заказы на новый Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe начнут принимать весной нынешнего года. Цены на «заряженный» кроссовер станут известны позже.

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