Nissan приостановит выпуск автомобилей по всему миру из-за коронавируса

Японский автоконцерн Nissan готовится приостановить выпуск автомобилей на половине своих заводов. Компания испытывает сложности, вызванные дефицитом автокомпонентов, которые производят в Китае, где идет эпидемия коронавируса, пишет «Российская газета».

Nissan закупает более 800 позиций деталей у заводов, расположенных в провинции Хубей - эпицентре эпидемии. Среди комплектующих, поступающих с этих предприятий, такие важные элементы как, например, тормозные шланги и контроллеры управления климатической системы. Они могут закончиться, если заводы продлят простой после 21 февраля, когда по решению правительства компании могут возобновить производство.

Нехватка запчастей может привести к тому, что уже 23 февраля выпуск некоторых моделей Nissan остановится сначала в Японии, а после этого - в Малайзии. Дальнейшие задержки могут привести к остановке работы заводов в США, Великобритании, Индии, Мексике и Испании.

Как заявили агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan в России, в компании внимательно следят за развитием ситуации, и на данный момент остановки производства не планируются, предприятие работает в штатном режиме.

Эксперты считают, что из-за эпидемии коронавируса производство автомобилей Nissan в мире может сократиться более чем на 1,7 млн единиц. Компания уже временно закрыла часть производственной линии на заводе на юго-западе Японии.

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