О каком автомобиле мечтают российские мужчины?

23 февраля, в День защитника Отечества, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили составить портрет «автомобиля мечты» российских мужчин.

На основании результатов совместного онлайн-опроса*, проведенного агентством и порталом Авто Mail.ru, можно судить о том, что «автомобиль мечты» в мужском восприятии - это автомобиль для комфорта и удовольствий (так ответили 62,8% респондентов) и предназначенный для путешествий (48,1%). Третьим по популярности был вариант ответа: «семейный» (42%).

Данные опроса ярко демонстрируют, что для мужчин вопросы безопасности гораздо менее актуальны, чем для женщин (28,1% по сравнению с 44%), а вот ощущение драйва и получение адреналина они жаждут гораздо больше, чем дамы (28,6% против 20,1%). Вероятно, поэтому сильный пол, выбирая автомобиль, предпочитает более мощные двигатели. Так, около 40% мужчин ответили, что мечтают об автомобиле с двигателем мощностью 200 - 250 л.с. и даже выше. У женщин требования к данному показателю скромнее (лишь 28,1%).

Опрос также показал, что каждый второй представитель сильного пола предпочитает бензиновые двигатели (52,7%), а процент любителей «дизеля» среди них более чем в 2 раза выше, чем у женщин (19,8% против 8%). Мужчины также чаще склонны выбрать механическую коробку передач (21,3% против 16,5%) и полный привод (78,1% против 75,5%). Фактически каждый третий из опрошенных мужчин (34,7%) ответил, что для него не имеет значения цвет кузова. Но, если бы пришлось делать выбор, то почти каждый пятый (18,1%) предпочел бы белый цвет, каждый шестой (15,9%) - черный, каждый восьмой (12,6%) - серебристый, а каждый двенадцатый (8,6%) - синий. Остальные цвета набрали менее 5% голосов.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» поздравляет всех мужчин с Днем защитиника Отечества! Желаем, чтобы каждый из вас хотя бы один раз в жизни сумел поймать «мечту» за хвост и купил себе тот автомобиль, который хочется!

Найти такие автомобили можно и в салонах проверенных дилеров.

* Опрос проводился в июне 2019 года, его участниками были более 9500 респондентов, можно было выбрать несколько вариантов ответа.