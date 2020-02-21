АВТОВАЗ рассказал о спецавтомобилях на базе LADA

АВТОВАЗ продемонстрировал линейку специальных автомобилей LADA. Основной объем специальных машин был представлен различными модификациями LADA Largus, который сегодня является самой популярной LADA на рынке России в сегменте LCV, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.
Уже известен рынку LADA Largus CNG, работающий на метане и позволяющий троекратно снизить затраты на топливо. Другие же представленные специальные автомобили менее распространены, но уже служат во многих уголках России и ближнего зарубежья.
Так, автомобиль для медслужбы на базе штатного кузова оснащен местом для лежачего пациента и двумя сиденьями для медперсонала. По аналогичной схеме производятся медицинские автомобили как на базе LADA Largus, так и на базе LADA 4х4.
Автомобиль скорой медицинской помощи класса А на базе LADA Largus отличается увеличенным задним свесом и высотой салона. Предусмотрено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала, также в салоне есть ниши для размещения оборудования, разъемы для электроснабжения, дополнительная система вентиляции и отопления.
LADA Largus для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями оснащены салоном с увеличенной длиной и высотой. В задней части кузова предусмотрена складная аппарель для того, чтобы в салон можно было закатить пассажира прямо на коляске. Для второго пассажира в передней части салона предусмотрено поворотное кресло, а его коляску в сложенном виде можно перевозить за вторым рядом сидений. Данная модификация LADA Largus выпускается в варианте для перевозки взрослых пассажиров и в варианте для перевозки детей – для этого автомобиль окрашивается в желтый цвет и оснащается оранжевыми маячками.
LADA Largus для кинологической службы отличается как спецокраской, так и оснащением багажника – там смонтировано два отсека для перевозкиживотных. Для их комфорта предусмотрена отдельная климат-система. Данный автомобиль актуален и для ветеринарной службы.
Примечательно, что для всех специальных LADA Largus сохранен изначальный показатель максимальной массы. Это позволяет использовать заводское шасси, автомобилем можно управлять при наличии прав категории «В», а кроме того, на них не распространяется запрет на въезд в закрытые для грузового транспорта зоны.
Помимо автомобилей на базе LADA Largus, были показаны два пикапа полурамной компоновки на базе LADA Granta и LADA 4х4. Применение задней рессорной подвески позволяет значительно повысить грузоподъемность автомобилей.
Как отметил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, почти четверть продаж компании в 2019 году приходилась на корпоративные продажи, а ассортимент коммерческих и специальных моделей LADA отвечает требованиям федеральных и региональных программ, направленных на повышение доступности медицинской помощи, социальной защищенности людей с ограниченными возможностями, обеспечение полиции и других специальных служб доступными, но безопасными, комфортабельными и надежными транспортными средствами.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2019 году АВТОВАЗ реализовал корпоративным клиентам 86011 автомобилей LADA – это на 27% больше по сравнению с показателем годичной давности. Самыми востребованными моделями у корпоративных покупателей стали LADA Granta, Largus и Vesta.
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