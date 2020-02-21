АВТОВАЗ рассказал о спецавтомобилях на базе LADA

АВТОВАЗ продемонстрировал линейку специальных автомобилей LADA. Основной объем специальных машин был представлен различными модификациями LADA Largus, который сегодня является самой популярной LADA на рынке России в сегменте LCV, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Уже известен рынку LADA Largus CNG, работающий на метане и позволяющий троекратно снизить затраты на топливо. Другие же представленные специальные автомобили менее распространены, но уже служат во многих уголках России и ближнего зарубежья.

Так, автомобиль для медслужбы на базе штатного кузова оснащен местом для лежачего пациента и двумя сиденьями для медперсонала. По аналогичной схеме производятся медицинские автомобили как на базе LADA Largus, так и на базе LADA 4х4.

Автомобиль скорой медицинской помощи класса А на базе LADA Largus отличается увеличенным задним свесом и высотой салона. Предусмотрено место для лежачего пациента и три сиденья для медперсонала, также в салоне есть ниши для размещения оборудования, разъемы для электроснабжения, дополнительная система вентиляции и отопления.