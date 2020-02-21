Авторынок Украины в январе вырос на 35%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2020 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,3 тыс. единиц, что на 35% выше результата годичной давности.

Лидерство среди марок на этом рынке принадлежит японской Toyota, показатель которой в прошлом месяце достиг 1,2 тыс. единиц, что на 90% больше, чем в январе 2019-го. Вторую строчку рейтинга занимает французский Renault, реализация которого увеличилась на 23% до 1,1 тыс. единиц. Как отмечают эксперты агентства, на долю этих двух марок приходится около 32% всего местного рынка. На третьем месте располагается японский Nissan с результатом 540 проданных машин, что на 28% больше, чем год назад. Замыкают пятерку самых популярных брендов на Украине по итогам января Skoda (460 шт.; +40%) и KIA (430 шт.; +10%).

Эксперты отмечают, что вся десятка лидеров украинского рынка в первый месяц года продемонстрировала рост, причем у Peugeot, который находится на восьмой строке рейтинговой таблицы, он составил +175%. Более подробная информация об этом содержится в ежемесячном обзоре «Рынок транспортных средств в Украине», подготовленном аналитическим агентством «АВТОСТАТ».

Самой популярной моделью украинского авторынка в январе нынешнего года стал кроссовер Toyota RAV4, объем реализации которого вырос в 6 раз до 510 единиц. На втором месте - еще один представитель сегмента SUV - Renault Duster, объем реализации которого увеличился на 34% до 440 штук. Кроссовер KIA Sportage занимает третью позицию в рейтинговой таблице, его реализация на Украине выросла на 59% и составила 330 единиц. Далее следует Skoda Octavia (290 шт.; +160%). Замыкает пятерку моделей-лидеров Land Cruiser Prado, проданный в количестве 260 единиц, а сравнение с объемами продаж 2029 года также выражено трехзначным числом (+218%).

Это была статистика по украинскому рынку, но такие автомобили продаются и в России. Найти их можно в том числе и в салонах проверенных дилеров.