Renault открыла новый дилерский центр в Самаре

В Самаре открылся новый дилерский центр Renault – «Автоповолжье». Он стал шестым по счету в Самарской области, которая входит в тройку крупнейших региональных рынков Renault в России (в Самаре по итогам 2019 года рыночная доля бренда составила 9,05%).

Как сообщает пресс-служба Renault, общая площадь дилерского центра «Автоповолжье» составляет 1492 кв.м. По своему оформлению и оснащению он отвечает международным стандартам бренда. Шоу-рум площадью 570 кв.м позволяет разместить постоянную экспозицию из 10 автомобилей. Современный салон оснащен интерактивными панелями с 3D-конфигуратором, уютными зонами ожидания с Wi-Fi, где клиенты могут отслеживать статус проведения сервисных работ в режиме реального времени, комфортной зоной выдачи новых машин, рассчитанной на 2 автомобиля.

Общая площадь сервисной зоны составляет 563 кв.м и оборудована 8 постами электрики, шиномонтажа, развал-схождения и др. К услугам клиентов предлагается широкий спектр дополнительных услуг (автокредитование, автострахование, лизинг, trade-in и др.).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры Renault реализовали 8293 автомобиля – на 6% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,1% против 7,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Renault (и не только Renault) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».