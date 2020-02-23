Мировой авторынок в январе снизился на 10,4% до 6 млн 484 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей. Очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 87 млн 804 тыс. машин, гласят данные, полученные агентством «АВТОСТАТ» в консалтинговой компании LMC Automotive.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохраняет Китай, где в январе было реализовано 1 млн 877 тыс. машин (-20,7%). Низкий результат прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, которые в 2019-м выпали на февраль. Вторым по величине мировым авторынком остается Америка с показателем 1 млн 126 тыс. машин, что на 0,4% ниже показателя годичной давности.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в январе снизились на 7,4% и составили 1 млн 165 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы, напротив, выросли – на 5,8% до 269,9 тыс. единиц. Стоит при этом отметить, что российский авторынок в январе показал небольшой рост, несмотря на начавшееся повышение цен из-за индексации утилизационного сбора на автомобили.

В Южной Америке местные дилеры продали 227 тыс. автомобилей, что на 9% меньше, чем в январе прошлого года. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (355,5 тыс. шт., -12%), Корею (114,3 тыс. шт., -14,5%) и Канаду (109,6 тыс. шт., +1,4%).

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