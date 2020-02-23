Mazda в январе увеличила продажи в России на 5%

Российские дилеры Mazda в январе 2019-го реализовали 1899 автомобилей – на 5% больше, чем год назад. В результате рыночная доля Mazda составила 1,9% против 1,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в прошлом месяце выросли на 14% составили 1380 машин. В результате он вошел в ТОП-25 самых продаваемых моделей на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в январе с конвейера завода «Мазда Соллерс» во Владивостоке сошел 200-тысячный автомобиль с момента открытия предприятия в сентябре 2012 года. Юбилейным стал премиальный семиместный кроссовер Mazda CX-9 в топовой комплектации Executive в цвете Machine Gray.

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