KIA в январе увеличила корпоративные продажи в России на 64%

Корпоративные продажи KIA в январе составили 2904 автомобиля, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 19% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 14955 автомобилей – это на 5% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 14,6%, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».