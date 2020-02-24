АВТОСТАТ | KIA в январе увеличила корпоративные продажи в России на 64%

KIA в январе увеличила корпоративные продажи в России на 64%

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KIA в январе увеличила корпоративные продажи в России на 64%

Корпоративные продажи KIA в январе составили 2904 автомобиля, что на 64% больше по сравнению с прошлым годом. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 19% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской марки.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 14955 автомобилей – это на 5% меньше, чем годом ранее. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 14,6%, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи корпоративные продажи kia

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