KIA рассказала о платформе и моторах нового Sorento

Компания KIA опубликовала информацию о силовых установках для Sorento следующего поколения, а также поделилась данными о новой архитектуре, которая легла в основу кроссовера.

Как пишет портал Motor.ru, KIA Sorento четвертого поколения стал первой моделью бренда, построенной на новой платформе. В числе ее особенностей – компактный моторный отсек, короткие свесы и длинная колесная база. С переходом на новую «тележку» кроссовер стал длиннее на 10 мм по сравнению с дореформенной моделью, колесная база увеличилась на 35 мм, до 2815 мм.

На старте продаж кроссовер предложат с новой гибридной установкой, в состав которой войдут 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель T-GDi с непосредственным впрыском топлива, 60-сильный электромотор и литий-полимерная батарея на 1,49 киловатт-часа. Суммарная отдача системы составит 230 л.с. (350 Нм). В моторной гамме Sorento также есть 2,2-литровый дизель из семейства Smartstream мощностью 202 л.с. (440 Нм) – он будет доступен на рынках Европы и Южной Кореи. В США, в свою очередь, предложат модификацию с 281-сильным Smartstream 2.5 T-GDi (421 Нм). В числе других новшеств – новая трансмиссия: на смену 8-диапазонному «автомату» пришел 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями в масляной ванне. Привод – передний либо полный.

Напомним, мировая премьера флагманского кроссовера KIA Sorento четвертого поколения пройдет в начале марта на Женевском автосалоне. Эволюционное развитие получила фирменная «улыбка тигра» – решетка радиатора с крупными ячейками интегрирована в единый ансамбль с головными фарами. Внешний вид нового KIA Sorento также отличают рельефные очертания переднего бампера, хромированный «плавник» в районе задней стойки, а также вертикальные задние фонари.

Интерьер автомобиля получил такие решения, как широкоформатный центральный дисплей, вращающийся селектор работы трансмиссии с электронным управлением, новый дизайн панели приборов Supervision. Новый Sorento предложит целый ряд инновационных решений, среди которых – самые современные системы помощи водителю, расширенные возможности доступа в информационные сети, богатый набор информационно-развлекательных функций.

Как отмечается, Sorento – одна из ключевых моделей в глобальной линейке бренда. С момента появления KIA Sorento на рынке в 2002 году в мире продано уже более 3 млн автомобилей этой модели.

Напомним, в июне 2015 года в России стартовали продажи третьего поколения кроссовера KIA Sorento Prime, который дополнил модельную линейку KIA в России и вывел марку в новый сегмент премиальных кроссоверов. При этом на российском рынке по-прежнему доступен Sorento второго поколения, чьи продажи в России пока продолжаются.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2019 года российские дилеры KIA реализовали 11030 флагманских кроссоверов Sorento Prime, что на 13% выше показателя годичной давности. Продажи кроссовера KIA Sorento второго поколения в прошлом году составили 5648 автомобилей (-25%).

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