Под повышение налога и запрет эксплуатации может попасть более 70% коммерческого транспорта?

Вчера в Энгельсе на совещании, посвященном обсуждению перспектив развития троллейбусного сообщения в городах России, замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов высказал предложение - с 1 января 2021 года кардинально повысить базовую ставку транспортного налога для коммерческого транспорта с экологическим классом "Евро-3" и ниже. Об этом сообщает агентство "Прайм".

При этом глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев пошел в вопросах экологии еще дальше: он считает, что в стране необходимо запретить коммерческий автотранспорт с экологическим классом "Евро-0" и "Евро-1".

Специалисты аналитического агентства "АВТОСТАТ" решили рассмотреть, сколько такого транспорта "пострадает", если данные предложения будут приняты законодательно. Цифры получились просто катастрофические. Напомним, что на 1 января 2020 года на территории РФ зарегистрировано 410 тыс. автобусов, 3 млн 781 тыс. грузовиков, 4 млн 165 тыс. легких коммерческих автомобилей и 44,5 млн легковых машин.

Итак, согласно предложению Александра Морозова, транспортный налог с 2021 года предлагается повысить для 77% автобусного парка, 80% грузовых автомобилей, 72% легких коммерческих автомобилей. К слову сказать, среди легковых машин таковых насчитывается 52%.

Что касается идеи Евгения Москвичева, если ей дадут ход, с 2022 года по дорогам страны не сможет ездить 42% нынешнего автобусного парка, 61% парка грузовых автомобилей, 41% парка легких коммерческих автомобилей. Про легковые автомобили речь пока не заходила, но если бы вопрос подняли, то под запрет попало бы около 27% от их количества.

Напомним, законопроект по ограничению возраста грузовиков и автобусов разработан Минпромторгом и был представлен еще в декабре 2014 года, запустить его хотели уже в июле 2015-го.