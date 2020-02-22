Китайский авторынок в январе рухнул на 20%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января снизились на 20,2% и составили 1 млн 614 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), низкий результат прошлого месяца обусловлен, в частности, каникулами в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, которые в 2019-м выпали на февраль.

Volkswagen и его совместные предприятия в январе снизили реализацию в Китае на 11,3% до 4 млн 243400 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно изначальному прогнозу СААМ, в 2020 году китайский авторынок может снизиться примерно на 2% по отношению к прошлому году, когда было реализовано 21 млн 444 тыс. машин. Однако внезапная вспышка короновируса, разразившаяся в Китае в конце января, нарушила нормальный рабочий ритм в отрасли. В связи с этим в ассоциации ожидают дальнейшего снижения продаж, которое сохранится как минимум в первом квартале текущего года.

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