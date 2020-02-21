Peugeot представил новый пикап Landtrek

Компания Peugeot представила новый пикап Landtrek, который в конце текущего года появится в продаже в Латинской Америке и странах Тропической Африки. Европа не будет входить в число рынков сбыта Peugeot Landtrek, сообщает пресс-служба французской марки.

Дизайн нового пикапа был разработан Peugeot в тесном сотрудничестве с международными специалистами из Европы, Японии и США. Размеры автомобиля соответствуют параметрам, принятым на рынке: длина версии с двойной кабиной составляет 5,33 м, с одинарной – 5,39 м. Ширина обеих моделей: 1,92 м. Кузов пикапа вмещает 2 европоддона в версию с двойной кабиной (1,63 м x 1,60 м x 500 мм с неподвижным кузовом и шириной по колесам 1,22 м), 3 европоддона – в версию с одинарной кабиной(2,43 м x 1,60 м x 500 мм с подъемным кузовом и шириной по колесам 1,22 м).

В любой модификации полезная нагрузка превышает одну тонну, а у некоторых версий может достигать 1,2 тонны. Грузовая площадка имеет светодиодную подсветку и позволяет подключать аксессуары через специальную розетку на 12 вольт. Возможности автомобиля позволяют буксировать грузы массой до 3 тонн. Для тех, кому приходится перевозить особенно длинные грузы, предлагается упрощенная версия с одинарной кабиной. У этой версии отсутствует задний бампер, что позволяет открывать задний борт на 180 градусов.

Салон Peugeot Landtrek адаптирован к требованиям сегмента пикапов. В частности, автомобиль оснащен двухспицевым рулевым колесом, как в Peugeot 3008, и 10-дюймовым экраном с высоким разрешением на верхней части передней панели как в Peugeot 508. Модульный принцип конструкции заднего сиденья уникален для сегмента пикапов. Его спинка складывается полностью или в соотношении 60/40. Сложенная спинка может использоваться для перевозки багажа весом до 100 кг. А два крепления типа Isofix обеспечивают надежную и безопасную установку детских кресел.

Салон вмещает до 6 человек (в зависимости от версии). Спереди на выбор предлагаются два независимых сиденья с центральным подлокотником или 3-х местный диван Multiflex. Последний вариант предлагает возможность складывания центральной спинки, что позволяет освободить место для рабочего столика. Также здесь можно разместить громоздкие грузы весом до 75 кг, сложив центральную секцию и спинку пассажира.

Безопасность обеспечивают 6 подушек и система стабилизации ESP с дополнительными опциями: система Hill Descent Control, которая поддерживает минимальную скорость спуска со склона, система оптимизация тяги (ASR) для версий 4x2 и 4x4, а также система Trailer Swing Control, предотвращающая смещение прицепа благодаря вмешательству ESP при первых признаках потери устойчивости. В помощь водителю предлагается система слежения за разметкой, подающая звуковой и визуальный сигналы в случае выезда автомобиля за пределы полосы движения.

Как и у других автомобилей бренда, фары, а также передние и задние фонари у топовых версий выполнены с использованием светодиодных элементов. Автомобиль может быть оснащен от 1-ой до 4-х камер, облегчающих маневрирование в городе и на трассе. «Внедорожная» камера (в пассажирском зеркале заднего вида) с охватом 360 градусов позволяют водителю вовремя заметить препятствия и помогут при проезде узких мест. Кроме того, их можно настроить на автоматическое включение, как только будет обнаружено препятствие.

В зависимости от условий эксплуатации автомобиля – в городе, за его пределами, на магистралях или бездорожье – для нового Peugeot Landtrek предлагаются дизельный 16-клапанный мотор с рабочим объемом 1,9 л мощностью 150 л.с. и турбиной типа VTG, а также бензиновый турбомотор с рабочим объемом 2,4 литра, мощностью 210 л.с. и крутящим моментом 320 Нм. Оба двигателя могут работать как в паре с механической коробкой передач Getrag, так и с 6-ступенчатой АКП Punch, предлагающей возможность ручного выбора ступеней и режимы Sport и Eco.

Автомобиль можно заказать в версии с двумя ведущими колесами или с полным приводом. Во втором случае в раздаточной коробке предусмотрена понижающая передача с числом 2,7. Дифференциал заднего моста оснащен системой блокировки eLocker. Дорожный просвет Peugeot Landtrek составляет 235 мм в зависимости от версии.

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