Российский дебют Geely Coolray может быть отложен из-за коронавируса

На заводе «БелДжи» из-за коронавируса Covid-19 прервались поставки необходимых комплектующих производства нового кроссовера Geely Coolray, который уже стал дефицитным на рынке Беларуси. Первая партия из 300 автомобилей быстро разошлась по дилерам и их клиентам, а вторую придется ждать не менее месяца, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, первоначальный производственный план на Geely Coolray в Беларуси составлял 2000 машин. Теперь главный инженер «БелДжи» Николай Лисовский оценивает спрос на модель в «несколько тысяч автомобилей» в год.

Между тем, в России продажи Geely Coolray должны стартовать в марте, но пока с «БелДжи» пришли считанные экземпляры модели. Они предназначены для демонстрации в дилерских салонах и тест-драйвов. Очевидно, если выпуск второй партии начнется 20 марта, то и российский старт продаж Geely Coolray может быть перенесен. Более того, пока у российского представительства Geely нет ОТТС на кроссоверы белорусской сборки. Тем не менее, по информации «Китайских автомобилей», соответствующий документ в ближайшее время все-таки появится.

Напомним, ранее компания сертифицировала в России кроссовер Geely Coolray китайского производства. Согласно ОТТС, автомобиль получит единственный мотор, но с двумя форсировками. Это созданная в сотрудничестве с Volvo бензиновая «турботройка» объемом 1,5 литра с отдачей в 150 и 177 л.с. и максимальным крутящим моментом 255 Нм. Он работает на 92-м бензине и сочетается с 7-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями мокрого типа. Привод исключительно передний. Очевидно, что компания сможет предложить потребителям две версии автомобиля.

Также в ОТТС указано, что передняя подвеска – независимая типа Макферсон, задняя – полузависимая пружинная. Руль работает с электроусилителем, а все тормозные механизмы – дисковые.

В списке доступного оборудования указаны только подушки безопасности, мультимедийная система, системы мониторинга давления и температуры воздуха в шинах и вызова экстренных оперативных служб. По заказу можно будет установить адаптивный круиз-контроль. Других подробностей об автомобиле пока нет.

Напомним, в России о риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее заявляли на КАМАЗе и петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этих предприятиях не планируется.

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