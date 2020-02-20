Subaru отзывает в России более 600 кроссоверов Forester

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 616 кроссоверов Subaru Forester, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является клапан системы вентиляции картера (представляет собой устройство управления потоком отвода картерных газов), который может разобраться и допустить попадание моторного масла в камеру сгорания. Если клапан системы вентиляции картера разобрался, и масло поступает в камеру сгорания, возможен выброс чрезмерного количества дыма, а в худшем случае на автомобиле может ощущаться снижение мощности, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях будет выполнена замена клапана системы вентиляции картера новыми деталями, предназначенными для устранения проблемы. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среднеразмерный кроссовер Forester является бестселлером Subaru на российском рынке. Продажи этой модели в 2019 году выросли на 16% и составили 5603 автомобиля. Во второй половине 2020 года в России появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester, а также ожидается новая специальная версия этого кроссовера.

Напомним, в декабре прошлого года компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 1125 автомобилей Subaru Impreza и XV, реализованных с 2017 года. Причиной отзыва стало то, что в результате недостаточной оценки долговечности тормозного шланга под действием давления тормозной жидкости на некоторых автомобилях обжимаемый участок фитинга шланга имеет недостаточное уплотнение. В результате этого тормозная жидкость может выдавливаться между внутренним и внешним слоями шланга, приводя к его вздутию, сообщает пресс-служба Росстандарта. На автомобилях должна быть выполнена замена всех четырех тормозных шлангов деталями, предназначенными для устранения проблемы.

В каких городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».