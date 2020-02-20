GM-АВТОВАЗ рассказал об экспорте своих внедорожников

Объем экспорта внедорожников Chevrolet Niva в 2019 году составил почти 6% от общего объема продаж GM-АВТОВАЗ. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.

Крупнейшим внешним рынком для GM-АВТОВАЗ по-прежнему остается Казахстан – на эту республику пришлось 55% экспорта Chevrolet Niva в прошлом году. Беларусь заняла 13% в поставках предприятия на внешние рынки, 12% приходится на Узбекистан. В 2020 году продолжается экспорт внедорожников Niva в пять стран СНГ: Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», продажи Chevrolet Niva на российском рынке по итогам 2019 года составили 21995 автомобилей, что на 24,8% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, в декабре прошлого года АВТОВАЗ подписал соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП «GM-АВТОВАЗ» у американской компании. В перспективе компания GM-АВТОВАЗ будет переименована, финансовые подробности сделки стороны не раскрывают.

В результате сделки АВТОВАЗ уже начал продажи внедорожников Niva в некоторых официальных дилерских центрах LADA. По неофициальным данным, шильд LADA появится на внедорожнике только в августе. Это произойдет вместе фейслифтом передней части автомобиля, который, очевидно, вызван как раз внедрением эмблемы LADA на решетку радиатора. Вместе с тем будут изменены и другие элементы экстерьера: в частности, Niva получит новые задние фонари. Таким образом, с 2020 года АВТОВАЗ будет параллельно выпускать сразу два внедорожника: и LADA Niva, и классическую LADA 4x4.

Как сообщал ранее исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне, в настоящее время обсуждается дальнейшее ценовое позиционирование LADA Niva. На сегодняшний день стоимость внедорожника составляет от 670 тыс. до 844 тыс. рублей, без учета спецпредложений.

Напомним, в декабре 2018 года GM-АВТОВАЗ получил новое Одобрение типа транспортного средства на модель Chevrolet Niva, которое действует до декабря 2021 года с возможностью его продления.

В каких городах есть дилерские центры LADA, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».