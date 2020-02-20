КАМАЗ обеспечил себя китайскими комплектующими до апреля

КАМАЗ рассчитывает, что не будет испытывать нехватку китайских комплектующих в первом квартале. Об этом сообщил гендиректор компании Сергей Когогин, отметив, что проблемы с поставками комплектующих могут возникнуть в марте у совместных предприятий КАМАЗа. По его словам, альтернативные поставщики не могут обеспечить им таких объемов, как китайские.

Со своей стороны, заместитель гендиректора КАМАЗа по закупкам Равиль Ибрагимов сообщил, что производства грузовиков и автобусов обеспечены комплектующими на февраль и март, а ситуация в апреле будет зависеть от сроков запуска производителей автокомпонентов в Китае. "Наиболее сложная обстановка на заводах, находящихся в центральных, южных и юго-восточных провинциях КНР, где не осуществляется логистическое сопровождение", - отметил Ибрагимов, которого цитирует агентство "Интерфакс". Он также упомянул о возникших логистических проблемах, возникших у КАМАЗа из-за решения Казахстана приостановить до 15 февраля работу автодорожного пограничного перехода "Хоргос" на границе с Китаем.

В настоящее время КАМАЗ закупает более 100 номенклатурных позиций комплектующих изделий, металлов и материалов из Китая.

О риске приостановки производства из-за возможных задержек с поставками комплектующих из Китая ранее также заявляли на петербургском заводе Nissan. Однако на сегодняшний день остановки производства на этом предприятии не планируется.

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