Программа аренды автомобилей Hyundai стартовала в Санкт-Петербурге

ГК «Аларм-Моторс», официальный дилер Hyundai, объявил о старте в Санкт-Петербурге программы онлайн-подписки Hyundai Mobility. Первые пять автомобилей в рамках программы уже переданы в аренду, сообщает пресс-служба ГК «Аларм-Моторс».

В автосалоне Hyundai под управлением дилера предлагаются все заявленные в программе автомобили – полноприводные кроссоверы Creta, Santa Fe и Tucson, недавно вышедший на рынок обновленный бизнес-седан Sonata и микроавтобус H-1.

Hyundai Mobility – это сервис аренды автомобилей марки Hyundai на срок от 1 дня до 1 года. В ближайшее время будет доступна аренда от 1 часа. Стоимость подписки в зависимости от модели и срока аренды составляет от 3000 рублей в день или от 29900 рублей в месяц. Для каждой опции определен лимит пробега в месяц (1000 км или 2500 км), превышение которого оплачивается дополнительно. Оформление подписки осуществляется с помощью мобильного приложения. На арендованном автомобиле можно передвигаться по всей территории России.

«Сервис подписки дает новый опыт владения автомобилем, сокращая затраты на повседневное обслуживание. Все машины, предлагаемые по подписке, застрахованы по КАСКО, полностью исправлены и имеют минимальный пробег, – отмечает генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий. – Первые клиенты, которые подключились к программе в нашем автосалоне, преимущественно решили взять машины в долгосрочную аренду на год. Кроме того, для некоторых владельцев Hyundai такой сервис становится альтернативой подменному автомобилю при ремонте своей машины. А для потенциальных клиентов марки это возможность взять автомобиль на индивидуальный тест-драйв для более тщательного изучения».

В дилерском центре «Аларм-Моторс» рассчитывают, что количество долгосрочных сессий (до 1 года) составит 70% от всех сделок по аренде автомобилей. Остальные 30% придутся на короткие и среднесрочные сессии.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Hyundai, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».