В России растут продажи полноприводных автомобилей

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что каждый третий продаваемый автомобиль в нашей стране, имеет полный привод. Между тем, реализация таких машин растет.

Напомним, что в 2019 году в России было продано 566 тыс. новых легковых автомобилей с полным приводом. И это на 1% больше, чем годом ранее. За счет того, что весь российский рынок в минувшем году показал падение (-2,3%), доля полноприводных автомобилей выросла – с 33,5% до 34,7%.

А вот реализация переднеприводных машин в 2019 году снизилась – на 4% до 1 млн 054 тыс. единиц. При этом их доля сократилась с 65,5% до 64,5%.

Продажи автомобилей с задним приводом упали еще сильнее – на 26% до 12,5 тыс. штук. Также уменьшилась и их рыночная доля – с 1% до 0,8%.

Какие еще автомобили с полным приводом (и не только) можно ждать на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».