Subaru открыла новый дилерский центр в Сургуте

Группа компаний «СК Моторс» открыла в Сургуте новый дилерский центр Subaru, который соответствует всем стандартам бренда.

Как сообщает пресс-служба «Субару Мотор», общая площадь дилерского центра составляет порядка 1000 кв.м. Шоу-рум Subaru занимает около 500 кв.м, сервисная зона оснащена интерактивной приемкой, постами слесарного и кузовного ремонта, постами шиномонтажа и покрасочной камерой.

Прежний официальный дилер Subaru – «Генки Мотор» – утратил свой статус в феврале 2019 году. Новым партнером «Субару Мотор» была выбрана ГК «СК Моторс», которая в начале запустила временное решение, а спустя 10 месяцев приглашает всех клиентов Subaru в новый дилерский центр, в котором представлен весь модельный ряд Subaru, имеется комфортная зона отдыха и полный спектр услуг для клиентов.

Генеральный директор «Субару Мотор» г-н Такахаши Татцу отметил высокий уровень организации дилерского центра и выразил надежду о росте числа поклонников японской марки в регионе.

По итогам 2019 года российские дилеры Subaru реализовали 7686 автомобилей, что на 4% ниже показателя годичной давности. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester, продажи которого в прошлом году выросли на 16% и составили 5603 единицы. Второе место занял компактный кроссовер XV с показателем 1044 машин (-40%). Замыкает тройку бестселлеров Subaru универсал повышенной проходимости Outback, чья реализация составила 795 автомобилей (-34%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», во второй половине 2020 года на российском рынке появится еще одна дополнительная комплектация Subaru Forester и произойдет фейслифтинг Subaru XV (экстерьер, интерьер, ряд опций). Также в нынешнем году планируется появление в России специальных версий кроссовера Forester и седана Legacy. Что касается нового Subaru Outback, то он в 2020 году пока не ожидается и доберется до нашей страны, вероятно, уже в 2021 году.

В каких еще городах есть дилерские центры Subaru, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».