Hyundai выпустит спецверсию седана Solaris для оперативных служб МВД

Компания Hyundai запустит производство седанов Solaris для оперативных служб МВД России – полиции и ДПС. Специализированные автомобили уже получили ОТТС, в ближайшее время на заводе в Санкт-Петербурге должна начаться серийная сборка.

Как пишет портал Motor.ru, никаких радикальных отличий от гражданской версии этот «Солярис» не получит – у них появится допуск в 30 кг по снаряженной массе и допущение в 131 мм по высоте, чтобы можно было установить спецоборудование. Также у полицейских седанов появятся задние брызговики.

Двигатели в ОТТС указаны оба стандартных, без каких-либо изменений. Hyundai Solaris для МВД России будут комплектоваться двигателями объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Hyundai представила обновленный седан Solaris, производство которого стартовало на заводе в Санкт-Петербурге. В ходе глубокого рестайлинга дизайн кузова обновленного Hyundai Solaris приобрел более спортивные черты из-за изменившегося вида переднего бампера и хищно прищуренных фар, соединенных с новой, более крупной решеткой радиатора, получившей актуальную ячеистую структуру.

Интерьер автомобиля получил обновленную мультимедийную систему с большим сенсорным экраном диагональю 8 дюймов, возвышающимся над передней панелью. Система поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, дополнена портами USB и AUX, и в том числе оборудована встроенной системой Яндекс.Авто, которая включает в себя Яндекс.Навигатор и голосового помощника «Алису». Передние кресла обеспечивают отличную поясничную поддержку, которую теперь можно отрегулировать с помощью электропривода. Пассажиры заднего дивана получили возможность заряжать электронные устройства благодаря USB-разъему, установленному между передними креслами, с обратной стороны водительского бокса.

Обновленный Hyundai Solaris оснащен удаленным запуском двигателя, который позволит автономно прогреть мотор и салон седана. Сохранены функции подогрева задних сидений и лобового стекла. Обновление также коснулось боковых зеркал седана: теперь они складываются автоматически.

За безопасность водителя и пассажиров во время движения отвечает система курсовой устойчивости, датчики мониторинга давления в шинах, система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» и подушки безопасности (до 6 штук в зависимости от комплектации).

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